ВАШИНГТОН, 28 — мая /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торговой сессии демонстрировали падение, рынки оценивали перспективы отношений США и Китая и внутреннюю статистику по ВВП и рынку труда, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) незначительно падал — на 0,58%, до 25400,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — тоже слегка сокращался, на 0,46%, до 9368,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 3029,73 пункта.

Рынки продолжают следить за ситуацией между США и Китаем. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей ранее в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта "О безопасности в Гонконге". При этом американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия этой страны в отношении специального административного района.

Трейдеры также оценивают слабую статистику по стране. Ранее минторг США пересмотрел оценку по снижению ВВП в первом квартале до 5% с 4,8%, что является самым сильным падением с четвертого квартала 2008 года. Аналитики ждали подтверждения первой оценки.

Министерство труда США сообщило ранее, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 23 мая уменьшилось до 2,123 миллиона, хотя ожидалось снижение до 2,1 миллиона. Это уже восьмое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.