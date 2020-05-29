МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу на фоне ухудшения отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.32 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,12% — до 2,405 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,39% — до 5332,5 доллара, алюминия — на 0,79%, до 1537 доллара, цинка — на 0,73%, до 1934,5 доллара за тонну.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая, крупнейшего в мире потребителя меди. Так, трейдеры обратили внимание на то, что Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. Американский президент Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, позже проведет пресс-конференцию по поводу ситуации с Китаем. Ранее Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге.