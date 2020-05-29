МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне падения стоимости нефти марки Brent более чем 1% и ослабления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск пятницы снижался на 0,7% — до 2760,49 пункта, индекс РТС — на 0,91% — до 1230,41 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет 1,33% — до 35,55 доллара за баррель.

Курс рубля снижается к доллару на 21 копейку — до 70,7 рубля.