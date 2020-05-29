МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу снижаются на опасениях вокруг растущей напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.19 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,72%, до 6174,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,88%, до 4729,3 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,24%, до 11635,55 пункта.

Эскалация напряженности в отношениях между США и Китаем снизила позитивные настроения, присутствующие на рыках на фоне возобновления экономической активности во всем мире. Американский президент Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, позже проведет пресс-конференцию по поводу ситуации с Китаем. Ранее Трамп предупреждал о новых мерах против КНР в ответ на действия в Гонконге.

Тем временем французская Renault начала переговоры с профсоюзами о массовой реструктуризации, что приведет к прекращению производства на нескольких заводах и сокращению 15 тысяч рабочих мест по всему миру. Акции компании дешевеют более чем на 4%.

Позднее в пятницу инвесторы также ожидают данные по инфляции в еврозоне, что может дать некоторое представление о воздействии пандемии коронавируса на экономику региона. Ожидается, что в мае, по предварительной оценке, показатель в регионе составил 0,1% в годовом выражении против 0,3% в апреле.