МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс иены растет по отношению к доллару в пятницу днем на опасениях роста напряженности в отношениях между США и Китаем, что увеличивает спрос на более надежную японскую валюту, свидетельствуют данные торгов

По состоянию на 12.47 мск курс доллара к иене снижался до 107,23 иены со 107,63 иены днем ранее, курс евро к доллару рос до 1,113 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1076 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,26%, до 98,13 пункта.

Трейдеры продолжают следить за отношениями между США и Китаем — крупнейшими мировыми экономиками. Ранее американский президент Дональд Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге. Официальный представитель МИДа Китая Чжао Лицзянь ранее в пятницу заявил, что Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела автономного района. Трамп же, по сообщениям СМИ, позже в пятницу проведет пресс-конференцию по поводу ситуации.

"Я думаю, что рынок все еще боится, что это может перерасти в нечто более серьезное. Действия Трампа нельзя предугадать", — считает валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сён (Sim Moh Siong), которого цитирует Рейтер.

В то же время евро дорожает к доллару четвертый день подряд и торгуется у максимума с 30 марта. В среду Еврокомиссия представила свои предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от связанного с распространением коронавируса кризиса. Средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Это предложение должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом. Процесс обсуждения проектов ЕК не исключает возможности их модификации.

Инвесторы в Европе обратили внимание и на макростатистику. Так, по официальным данным, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительной оценке, замедлилась до 0,1% с уровня апреля в 0,3%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.