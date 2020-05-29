МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 28,78 копейки — до 78,5489 рубля, курс доллара снизился на 34,92 копейки — до 70,752 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 6,26 копейки, составив 74,2606 рубля.