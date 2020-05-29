МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс рубля при падающей цене на нефть и общем ухудшении настроений глобальных инвесторов находится в последний рабочий день весны в "красной" зоне, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск растёт на 8 копеек, до 70,57 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 78,62 рубля.

ОБСТАНОВКА ОСТАЁТСЯ ТРЕВОЖНОЙ

Рубль начал торги в пятницу со снижения на ухудшении внешнего фона, выразившегося в снижении на большинстве азиатских фондовых площадок и фьючерсов на американские биржевые индексы из-за противоречий между США и Китаем.

Также не добавляло оптимизма снижение стоимости нефти марки Brent. Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 2,25%, до 35,2 доллара за баррель.

"Ключевым негативным фактором для развивающихся рынков и нефти остаются разногласия между США и Китаем по Гонконгу – усиление геополитической напряженности снижает и без того неустойчивый аппетит инвесторов к риску", — указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Общая обстановка на развивающихся рынках также остается довольно тревожной: валюты Турции, Бразилии и ЮАР торгуются в минусе, добавляет он.

Впрочем, в середине дня рубль предпринимал попытки расти к доллару на фоне его снижения на международном валютном рынке форекс. К текущему моменту евро на форексе растет к доллару на 0,5% — до 1,1134 доллара. Рубль, в свою очередь, теряет порядка 0,1% к американской валюте и около 0,6% к европейской.

Устойчивое укрепление евро против доллара сейчас можно объяснить рядом причин.

"Новости о создании фонда восстановления ЕС от кризиса и постепенное снятие ограничительных мер в связи с пандемией в ряде европейских стран поддерживают европейскую валюту. Таким образом, у рубля все меньше шансов отыграться относительно европейской валюты", — отмечает Владимир Зотов из "Уральского банка реконструкции и развития".

"Нервы вокруг ситуации с эпидемией успокаиваются, на первое место выходят фундаментальные факторы — огромное количество долларовой ликвидности и нулевые ставки", — добавляет Олег Кочетков из "МТС Банка".

ПРОГНОЗЫ

Важное значение будет иметь анонсированная на сегодня президентом США Дональдом Трампом специальная пресс-конференция, на которой он может вновь вернуться к вопросам торговых пошлин против китайских товаров, что усилит неприятие к риску на рынках, отмечает Кравченко.

Кочетков ожидает, что торги в целом пройдут на уровне 70-71 рубля за доллар.

Актуальной для рубля останется отметка вблизи 78 рублей в паре с евро, в свою очередь указывает Зотов.