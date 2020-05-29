МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно опускаются в пятницу на фоне сохранения напряжения в отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,37%, до 25353 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,29%, до 9486,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,19%, до 3032,12 пункта.

Трейдеры продолжают следить за отношениями между США и Китаем — крупнейшими мировыми экономиками. Ранее американский президент Дональд Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге. Официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь в пятницу заявил, что Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела автономного района. Трамп же, по сообщениям СМИ, позже в пятницу проведет пресс-конференцию по поводу ситуации.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации ряда статданых по США. Так, позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по доходам и расходам потребителей в США. Ожидается, что в апреле потребительские доходы в стране снизились на 6,5% по сравнению с мартом, а расходы — на 12,6%.

Также позднее в пятницу будет опубликована оценка индекса потребительских настроений от Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. По прогнозам, показатель в мае вырос до 74 пунктов с уровня апреля в 71,8 пункта, предварительная оценка предполагала рост до 73,7 пункта.