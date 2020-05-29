МОСКВА, 29 мая- ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снижается по основным индексам почти на 2% на внешнем негативном фоне и в ожидании пресс-конференции президента США по ситуации вокруг Китая, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.10 мск пятницы снижался на 1,83%, до 2729,06 пунктов, индекс РТС — на 1,95%, до 1217,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 13 копеек — до 70,62 рубля, курс евро — на 33 копейки – до 78,42 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,92% — до 35,34 доллара за баррель.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В ожидании мер, которые президент США Дональд Трамп объявит сегодня, инвесторы на всякий случай выходят из рисковых активов, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Сегодня состоится пресс-конференция Трампа по ситуации вокруг Китая, в ходе которой участники финансовых рынков рассчитывают узнать о санкциях, которые США могут ввести в отношении КНР – включая возможное прекращение листинга акций китайских компаний на американских биржах и ограничение доступа китайских банков и компаний к долларовому фондированию (хотя Китай не участвует в операциях валютного свопа ФРС), уточняют аналитики "ВТБ Капитала".

"На сырье давит не только политика, но также вчерашние данные по недельным запасам. Минэнерго США неожиданно отчиталось о росте объемов нефти в хранилищах на 7,9 миллиона баррелей против ожидавшегося снижения на порядка 2 миллионов. Это указывает на все еще слабый спрос в США. В таких условиях у нефти пока немного шансов пробиться к 40 долларам", — добавляет Емельянов.

Азиатские рынки преимущественно закрыли торги в плюсе, европейские площадки растут в пределах 1,1%, фьючерсы на американские биржевые индексы преимущественно поднимаются на 0,12-0,6%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди аутсайдеров — депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,73%), бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 2,7%, обыкновенные акции на 4,18%), акции "Новатэка" (-3,89%), "Интер РАО" (-3,89%), депозитарные расписки X5 (-3,77%), а также акции ММК (-3,06%), "Алросы" (-2,87%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,48%), "Лукойла" (-2,42%) и обыкновенные акции Сбербанка (-2,35%).

Акции АФК "Система" растут на 1,81% и уже подскакивали на 3,3%, до 15,56 рубля – максимума с 6 марта.

"Бумаги АФК подскочили после новости о том, что принадлежащая компании "Система-Биотех" поставит правительству Москвы 1 миллион тестов от коронавируса. В итоге акции самой АФК вышли на новые пики впервые с 6 марта. На наш взгляд, реакция рынка была оправданной, динамика может иметь развитие на следующей неделе, когда станет ясен объем контракта", — комментирует Емельянов из "Фридом Финанс".

Также в лидерах роста – акции НМТП (2,95%), бумаги "Россетей" (префы поднимаются на 1,01%, обыкновенные акции на 1,71%), низколиквидные акции "Галс Деволопмент" (1,31%), префы "Мечела" (1,25%), акции "Полюса" (1,23%).

ПРОГНОЗЫ

"Рынок старается удержаться ближе к максимумам, которых он достиг в мае. Падение дальше, чем к 1090 по РТС и 2700 по индексу Мосбиржи, мы пока не ожидаем. Разворот в сторону роста маловероятен, но все же возможен – если будут какие-либо сюрпризы по части падения мировой нефтедобычи", — говорит Емельянов из "Фридом Финанс".

Определяющим фактором в российском сегменте остается аппетит глобальных инвесторов к риску, а также высокая волатильность нефтяных котировок, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".