МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно опускаются, опасения вокруг напряженности отношений США и КНР сдерживают настроения трейдеров, рынки также оценивают внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.41 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,37%, до 25305,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,35%, до 9401,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,16%, до 3024,8 пункта.

Усиления опасений вокруг США и Китая сдерживают настроение на фондовых рынках. Ранее американский президент Дональд Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге. Официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь в пятницу заявил, что Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела автономного района. Трамп, по сообщениям СМИ, позже в пятницу проведет пресс-конференцию по поводу ситуации.

Незначительные ответные меры вряд ли окажут заметное давление на фондовые рынки, но угроза торговой сделке и новые пошлины могут ухудшить ожидания по восстановлению экономики и привести к более сильному снижению рисковых активов, считает старший рыночный аналитик JFD Group Хараламбос Писурос (Charalambos Pissouros), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Вместе с этим инвесторы оценивают противоречивую статистику по США. Так, потребительские расходы в стране за апрель сократились сильнее ожиданий — на 13,6% к марту вместо ожидаемых 12,6%. Доходы при этом неожиданно подскочили — на 10,5% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали снижение на 6,5%. Увеличение доходов минторг объяснил ростом государственных выплат по социальным пособиям за счет программ восстановления экономики в ответ на пандемию коронавируса.