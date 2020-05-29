МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы в пятницу закрылись снижением на 1,6-2,3% из-за ослабления склонности трейдеров к риску, ранее президент США Дональд Трамп заявил об ответных мерах в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 2,29%, до 6076,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,59%, до 4695,44 пункта, немецкий DAX — на 1,65%, до 11586,85 пункта.

Ранее Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге, позднее в пятницу рынки ожидают пресс-конференцию с его участием по поводу ситуации с Китаем. Официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь в пятницу заявил, что Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела автономного района.

Трейдеры опасаются, что обострение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может обернуться продолжением торговой войны. При этом ситуация в торговле может усугубиться из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Отчасти снижение индексов поддержала и коррекционная динамика, так как всю неделю рынки региона росли на оптимизме по ослаблению карантинных мер, что поддерживало ожидания по восстановлению экономики. С начала месяца индексы выросли приблизительно на 3%, а DAX — на 6,7%.

Акции производителя реактивных двигателей Rolls-Royce упали в цене на 14,9% после того, как международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило рейтинг компании до "мусорного" уровня "BB" с негативным прогнозом. Рейтинговое действие S&P объяснило негативным влиянием пандемии коронавируса.