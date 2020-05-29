МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ упал на фоне ухудшения конъюнктуры внешних торговых площадок. Падение рынка нефти и западных фондовых индексов из-за роста геополитических рисков подержало давление на стоимость российских акций в последнюю торговую сессию весны.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 1,62%, до 2734,83 пункта, индекс РТС — на 1,77%, до 1219,76 пункта. Однако за рабочую неделю основные индексы повысились на 0,94% и на 2,63%, соответственно. По итогам мая рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 3,18%, долларовый РТС – на 8,42%.

ВНЕШНИЙ ФОН ПРИДАВИЛ

Российский фондовый рынок в пятницу торговался в минусе, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых торговых площадок.

Инвесторы обеспокоены ростом напряженности между США и Китаем из-за Гонконга.

Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге, позднее в пятницу рынки ожидают пресс-конференцию с его участием по поводу ситуации с Китаем. Официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь в пятницу заявил, что Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела автономного района.

На этом фоне, фондовые рынки Европы в пятницу к закрытию упали на 1,6-2,3%. Американский рынок вечером терял в пределах 1%. Негатива добавляли слабые данные о падении потребительских расходов американцев за апрель на рекордные 13,6%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае также оказался слабее ожиданий.

Рынок нефти вечером на нервном геополитическом фоне падал на 1%, до 35,66 доллара за баррель, добавляя негатива в динамику российских акций.

В лидерах снижения цены в РФ оказались акции "Татнефти" (-5,8%), "Новатэка" (-5%), ГДР X5 (-4,6%), "Интер РАО" (-3,3%). Выросли акции "Россетей" (+4,5%), "Полюса" (+2,9%), "Газпрома" (+1,6%), АФК "Система" (+1,5%).

Бумаги НЛМК (-0,75%) попали под давление на фоне новостей о том, что акционеры группы на внеочередном собрании понизили дивиденды за четвертый квартал 2019 года до 3,12 рубля на акцию. Дивиденды НЛМК за четвертый квартал 2018 года составили 5,8 рубля на акцию.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В рамках прошедшей недели индекс Мосбиржи двигался в консолидации над уровнем 2700 пунктов, удержание "быками" позиций над этой отметкой оставляет им высокие шансы на продолжение восстановления рынка с целью в районе 2850 пунктов, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Уход ниже данного уровня, который вместе со среднесрочным восходящим трендом создают двойную поддержку для индекса Мосбиржи, будет говорить в пользу возобновления негативной динамики и возможности возвращения рынка к минимумам года", — добавил он.

Со среднесрочной точки зрения сигналом на развитие восходящего тренда станет закрепление индексов Мосбиржи и РТС выше 2800 и 1245 пунктов, соответственно, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"У текущих отметок риски перехода к более масштабной фиксации прибыли достаточно высоки. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2680-2780 пунктов", — добавила она.

В начале следующей недели набор риск-факторов принципиально не изменится, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"В понедельник, как ожидается, Евросоюз и Великобритания продолжат переговоры по вопросу Brexit. По нашим оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2700-2770 пунктов", — оценивает он.