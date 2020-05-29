ВАШИНГТОН, 29 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит меры в отношении китайских компаний, торгующихся на американских биржах, поскольку инвестиции в компании КНР могут подвергать американских граждан неоправданному риску.

"Я также предприму действия для защиты американской финансовой системы, которая лучшая в мире. Я дал инструкции президентской группе по финансовым рынкам, чтобы проверить различные практики китайских компаний, которые торгуются на биржах США, чтобы защитить американских инвесторов. Инвестиционные компании не должны подвергать риску, связанному с китайскими компаниями, своих клиентов", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.