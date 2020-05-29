МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июне роста основных биржевых индексов и снижения рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут за месяц на 2,4% и на 3,7%, до 2801 пункта и 1265 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом опустится на 2 доллара, до уровня 35,4 доллара за баррель марки Brent, цена унции золота останется около 1750 долларов, а курс евро на форексе — около 1,11 доллара, месячная инфляция составит 0,3%, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке за месяц повысится на 80 копеек, до уровня 71,1 рубля, евро – на 80 копеек, до 78,8 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Есть риск того, что волатильность, как минимум рынков акций, не охватываемых напрямую программами стимулирования, может несколько усилиться в июне, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Серьезный ущерб от карантинных мер и трудность при согласовании экономических программ поддержки даже в США и ЕС заставляют опасаться, что выход из экономического спада и восстановление спроса могут быть не столь резкими и поступательными, как предполагают рынки, тем более в условиях обострения отношений между США и КНР, что вполне естественно ввиду кризиса и избирательной кампании в США", — говорит он.

"После позитивного мая на рынок может вернуться осторожность. Связано это с предвыборным процессом в США и действиями американской администрации в отношении Китая. Президент Дональд Трамп явно недоволен развитием торговых отношений, что можно было ожидать в условиях COVID-19 шока. Кроме того, усиливается давление на Пекин в связи с ограничением свобод в Гонконге", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Большинство ведущих экономик в июне будут заметно ослаблять карантинные меры из-за коронавируса. Однако ряд стран (в первую очередь Индия и Бразилия) по-прежнему будут находиться во власти вируса, что будет портить настроение игрокам по всему миру. Кроме того, нельзя исключать новой крупной вспышки (второй волны) в какой-то стране, где уже наблюдается сейчас спад заболевания", — отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

В ценовой конъюнктуре нефти кардинальных изменений пока ждать не приходится, считает Александр Бахтин из "БКС Премьер". Крупнейшие экспортеры нефти должны встретиться снова в начале июня для обсуждения текущего "антикризисного" сокращения добычи, отмечает он.

В случае ухудшения геополитической конъюнктуры нефтяные котировки в июне могут снижаться к уровням 25-30 долларов за баррель Brent, в целом же Бахтин ожидает сохранения цен на нефть в диапазоне 33-37 долларов за баррель.

Дополнительное сдерживание предложения, скорее всего, выдавит нефть ближе к 40 долларам за баррель, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Учитывая наш умеренно позитивный взгляд на рынок нефти и ожидания резкого снижения ставки Банком России, мы ждем попыток движения индекса Мосбиржи к нашей текущей цели – 2900 пунктам, но к концу месяца не исключаем небольшого отката. На конец июня ожидаем индекс Мосбиржи в диапазоне 2700-2800 пунктов", — говорит Локтюхов из Промсвязьбанка.

Национальный фондовый рынок покажет умеренное снижение вслед за ценами на нефть, полагает Манько из РИА Рейтинга.

"Российский фондовый рынок вступает в июнь, так и не преодолев важных среднесрочных сопротивлений по индикатору Мосбиржи и РТС 2800 пунктов и 1250 пунктов, а также рублю против доллара и евро (70 рублей и 77 рублей)… Такая ситуация указывает на повышенные риски отступления от указанных отметок без веских поводов для роста", — говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Главной идеей мая для укрепления рубля было вероятное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50-100 базисных пунктов, отметил Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Рынок отыграл эту идею сполна и по факту решения ЦБ РФ может наступить небольшая коррекция рубля вниз. Итогом июня может быть его ослабление", — считает он.

Укрепление рубля не является долгосрочной тенденцией, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс". "Ожидание снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже отыграно. Риски в экономике растут, а доходность рублевых инструментов их не оправдывает", — пояснил он.

Окончание налогового периода и, как следствие, снижение спроса на рублевую ликвидность может принести коррекцию рубля вниз, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Впрочем, при условии сохранения нефтяных котировок вблизи текущих уровней серьезной просадки курса не ожидается, добавил он.

Несмотря на геополитические риски из-за напряженности в отношениях США и КНР, доллар будет оставаться в числе фаворитов, пока мировая экономика не выйдет на уверенную траекторию восстановления, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Российский рынок акций останется заложником внешней конъюнктуры — ключевые "фишки" лишены явных внутренних идей, считает Локтюхов из Промсвязьбанка. Исключением из этого останутся ряд акций металлургов, а также традиционных "защитных" внутренних секторов – телекомов и электроэнергетики, способных сохранить привлекательную дивидендную доходность и достаточно быстро восстановиться после дивидендных отсечек, уточняет он.

"Нам также импонирует потребсектор ("Магнит", "Детский мир") ввиду ожидаемого возвращения потребительской активности и реализации отложенного спроса", — добавляет аналитик.

В российских активах основной интригой остается закрытие мартовских провалов в акциях нефтяных компаний, триггером которой могут стать итоги июньского заседания ОПЕК+, указывает Вайсберг из ГК "Регион".

По мнению Манько из РИА Рейтинга, слабее будут выглядеть бумаги нефтяников, а несколько повысится стоимость акций банков. Из-за стабилизации инфляции и роста вероятности снижения ставок в России спросом могут пользоваться долговые бумаги и в первую очередь гособлигации, также считает он

Кожухова из ИК "Велес Капитал" полагает, что при негативном сценарии развития мировой экономики повышенным спросом на биржах РФ могут вновь пользоваться акции "Полюса" и Polymetal, бумаги ритейлеров.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что лидерами роста будут акции сырьевых компаний, а также бумаг потребительского сектора, могут выстрелить акции "Аэрофлота". Среди кандидатов на опережение рынка и бумаги телекомов и агросектора, также считает он. Динамика акций энергетики будет пока слабой, аутсайдерами, скорее всего, будут банки, добавляет аналитик.