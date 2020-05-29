НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая /ПРАЙМ/. Рост валового внутреннего продукта Индии в 2019-20 финансовом году замедлился до 11-летнего минимума и составил 4,2% против 6,1% в 2018-19 финансовом году, говорится в материалах министерства статистики страны.

Вместе с тем, эти данные оказались лучше прогнозов экономистов и рейтинговых агентств, считавших, что рост ВВП Индии 2019-20 финансовом году составит 2,2%.

В четвертом квартале финансового года темпы роста валового внутреннего продукта снизились до 3,1%, что отражает влияние режима изоляции, введенного с 25 марта из-за пандемии коронавируса.

Драйверами роста в этом квартале стали сельскохозяйственный и горнодобывающий секторы, увеличившиеся на 5,9% и 5,2% соответственно, даже несмотря на сокращение производственного сектора, где зафиксирован отрицательный рост на 1,4%.

На прошлой неделе Резервный банк Индии (центробанк страны) понизил ключевую процентную ставку на 40 базисных пунктов, до 4%. Отмечается, что регулятор также решил продолжать стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока это необходимо "для оживления роста экономики и смягчения воздействия на нее COVID-19 при одновременном обеспечении того, чтобы инфляция находилась в рамках целевого показателя".

Это уже второе снижение ставки с начала года — в марте регулятор снизил ее на 75 базисных пунктов, до 4,4%, с 5,15%. Резервный банк Индии также снижал ставку на протяжении всего 2019 года — с 6,5% в декабре 2018 года ставка была снижена до 5,15%. В текущем году политика смягчения монетарной политики была продолжена регулятором.

В середине мая премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что власти страны выделят 20 триллионов рупий (примерно 265 миллиардов долларов) на поддержку экономики в условиях коронавируса.