МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Объем выданных займов российскими микрофинансовыми организациями (МФО) за апрель сократился на 48,3% — до исторического минимума в 11,4 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

При этом по сравнению с апрелем прошлого года снижение составило 46,5%. В компании объяснили такое резкое падение объемов выдачи снижением активности потребителей вследствие введения режима самоизоляции и ужесточением кредитных политики и правил со стороны кредиторов.

Резкое падение выдачи микрозаймов зафиксировали и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По данным компании, сумма выданных за прошлый месяц микрозаймов составила 7,8 миллиарда рублей, что на 38,3% меньше показателя марта 2020 года и на 41,3% меньше уровня апреля прошлого года.

Количество ссуд, выданных МФО, уменьшилось на 35,1% за апрель и на 41% за год — до 1,02 миллиона займов, указали в НБКИ. При этом за прошлый месяц произошло и небольшое сокращение среднего размера выданных микрозаймов — на 5,3%, до 7647 рублей.

"По сравнению с мартом, в апреле 2020 года сокращение выдачи в штуках составило 35,1%, а по суммам – 38,3%. Это серьезное снижение, и восстановление рынка микрокредитов займет некоторое время. Во многом это будет зависеть от того, насколько быстро все отрасли экономики смогут вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жестких карантинных мероприятий", — прокомментировал РИА Новости директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин в свою очередь отметил, что можно ожидать восстановления объемов среднемесячных выдач к концу года, а при хорошем развитии событий микрофинансовый портфель по итогам текущего года останется на прошлогоднем уровне. "Связано это с тем, что микрозаймы – это, как правило, краткосрочный вид кредитования и любой "простой" в выдачах крайне ощутим для индустрии в плане заполнения образовавшегося провала", — уточнил он РИА Новости.