МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в понедельник утром к основным мировым валютам на росте аппетита инвесторов к покупке рисковых активов в надежде на стабилизацию мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.18 мск курс евро к доллару рос до 1,1147 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1098 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,5 иены со 107,77 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 97,97 пункта.

Давление на курс доллара как традиционно надежного актива оказывает мнение трейдеров о том, что экономика постепенно стабилизируется после кризиса, вызванного коронавирусом, что приводит к росту рисковых настроений.

"Участники рынка считают, что худшее из кризиса в области здравоохранения, а также финансово-экономического кризиса уже позади", — сказал агентству Рейтер аналитик Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо (Joe Capurso).

Инвесторы также продолжают следить за развитием отношений между США и КНР. Так, трейдеры отметили, что заявления США в отношении Китая не оказали большего давления на торговые отношения двух стран. В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп заявил о пересмотре отношений с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы. Он также пригрозил Китаю санкциями из-за ситуации в Гонконге и пообещал внимательно рассмотреть вопрос оправданности американских инвестиций в китайские компании, торгующиеся на биржах США.