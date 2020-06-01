МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне беспорядков в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.29 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,41%, или на 7,15 доллара — до 1758,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 2,29% — до 18,922 доллара за унцию.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Это оказывает поддержку стоимости золота как традиционно надежного актива.

"Опасения по поводу беспорядков в Соединенных Штатах в настоящее время, похоже, оказывают давление на рынки", —сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).