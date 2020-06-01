МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Цена меди растет в понедельник после публикации статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.30 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,7% — до 2,462 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,83% — до 5376,5 доллара, алюминия — на 0,72%, до 1548 доллара, цинка — на 2,77%, до 1988 доллара за тонну.

Инвесторы обратили внимание на публикацию данных индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, который в мае вырос до 50,7 пункта с 49,4 пункта в апреле, по данным экономического издания Caixin. Аналитики ждали роста показателя только до 49,6 пункта.

Участники торгов при этом продолжают следить за развитием торговых отношений США и КНР. Последнее выступление президента США Дональда Трампа дало рынкам некоторое облегчение.

Как сообщают СМИ, в пятницу Трамп распорядился, чтобы его администрация начала процесс отмены специального режима США в отношении Гонконга. Незначительные ответные меры успокоили инвесторов, опасающихся за перспективы торговой сделки между странами.