МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно укрепляется к доллару и евро на улучшении внешнего фона, американская валюта опустилась ниже 70 рублей впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск понедельника снижался на 41 копейку – до 69,74 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 77,68 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,13% — до 37,89 доллара за баррель.