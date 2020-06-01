МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Московская биржа 3 июня запустит на срочном рынке торги фьючерсами на акции АФК "Система", депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", и расписки X5 Retail Group, говорится в сообщении торговой площадки.

"Третьего июня 2020 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции АФК "Система" и на глобальные депозитарные расписки (GDR) Тинькофф Банка и X5 Retail Group. Лоты фьючерсных контрактов составят 1000 обыкновенных акций АФК "Система", 10 GDR Тинькофф Банка и 10 GDR X5 Retail Group", — указывается там же.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в сентябре и декабре 2020 года, уточняется в сообщении.

Запуск новых инструментов расширяет линейку биржевых производных инструментов на ценные бумаги и предоставляет дополнительные торговые возможности для различных категорий инвесторов. В 2020 году наблюдается активный рост интереса со стороны участников к инструментам фондовой секции. Среднемесячный объем торгов в этой секции в текущем году вырос более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В настоящее время на срочном рынке Московской биржи проводятся торги 72 фьючерсными контрактами и 38 опционами на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции российских и иностранных эмитентов, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.