МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рост курса евро по отношению к доллару замедлился в понедельник днем на фоне статистики из еврозоны, которая разошлась с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1131 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1098 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,58 иены со 107,77 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 98,07 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику исследовательской организации Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до 39,4 пункта с 33,4 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 39,5 пункта. До публикации статистики евро подскакивал к доллару до 1,1153 доллара, что является максимальным значением с 17 марта.

На текущей неделе трейдеры ждут сразу несколько важных макроэкономических событий и поэтому предпочитают сохранять осторожность. В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей монетарной политике регулятора и поддержке пострадавшей от коронавируса европейской экономики.

В пятницу в США будет опубликована статистика по безработице за май, которая может обновить рекорды. В апреле из-за коронавируса безработица в США подскочила до 14,7% и обновила максимум с 1940 года. По прогнозам аналитиков, в мае безработица подпрыгнула до 19,7%.

"Текущие показатели безработицы выходят далеко за рамки того, что было при любой послевоенной рецессии", — приводит агентство Рейтер мнение экономиста Barclays Кристиана Келлера (Christian Keller).