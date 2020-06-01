МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно опускаются на фоне сохранения неопределенности вокруг политических отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 25385 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — опускался на 0,32%, до 9529,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,06%, до 3040,38 пункта.

Трейдеры продолжают следить за развитием отношений США и Китая. Ранее в понедельник официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь заявил, что угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности — это вмешательство во внутренние дела Китая, и они подрывают американо-китайские торговые отношения.

Заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, а также пригрозил наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга.

Кроме того, в ближайшие дни появятся новые статданные, которые покажут, насколько сильно коронавирус оказал влияние на занятость в США в мае. Так, в среду, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях страны. Аналитики ожидают, что в мае показатель уменьшился на 9 миллионов. В апреле это число упало на рекордные за всю историю наблюдений 20,236 миллиона.

Кроме того, в пятницу министерство труда США опубликует данные о безработице в стране. Ожидается, что уровень безработицы в мае вырос на 19,7%. В прошлом месяце показатель обновил рекорд 1940 года, подскочив до отметки в 14,7%.