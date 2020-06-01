МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первый день лета уверенно растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.28 мск понедельника поднимается на 0,59%, до 2750,99 пункта, индекс РТС — на 1,9%, до 1242,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 42 копейки, до 69,72 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 77,47 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 0,75% и находится выше 38 долларов за баррель.

"Рынки вновь на подъеме. Худшие опасения по поводу возможного обострения отношений между США и Китаем из-за Гонконга так и не подтвердились. В пятницу основные индексы Америки закрылись преимущественно в плюсе. Азиатские площадки начали неделю ростом к трёхмесячным максимумам. Нефть пробилась выше 38 долларов за баррель Brent", — отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – малоликвидные акции "Иркута", которые растут в цене на 17,6%, а ранее в понедельник подскакивали на 22%, до 39,5 рубля в отсутствие новостей и на повышенных для компании объемах торгов, который уже превысил 15 миллионов рублей, в то время как в большинство торговых дней не превышает 5 миллионов.

Также в лидерах роста — акции "Аэрофлота" (на 4,87%), префы "Транснефти" (на 3,91%), акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (на 3,78%), "Мосэнерго" (на 3,23%), бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 2,89%, обыкновенные акции – на 3,12%), а также акции "Алросы" (на 2,74%), "М.Видео" (га 2,74%) и акции "МРСК Центра и Приволжья" (на 2,58%).

Акции Федеральной сетевой компании (работает под брендом "Россети ФСК") слабо поднимаются, на 0,03%.

ФСК в понедельник опубликовала данные за первый квартал, согласно которому компания сократила чистую прибыль по МСФО на 28,1%, до 19,7 миллиарда рублей. В то же время выручка составила 58,7 миллиарда рабочей, увеличившись на 2,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Среди аутсайдеров — префы "Мечела" (-2,25%), акции "Полюса" (-1,98%), ГК "ПИК" (-1,69%), "Русснефти" (-1,33%), Polymetal (-1,28%) и акции "Детского мира" (-0,87%).

"Полюс" отчитался в понедельник по МСФО. Чистый убыток "Полюса" в первом квартале составил 27,716 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в размере 34,78 миллиарда.

Как следует из отчета компании, на появление убытка повлияла в основном переоценка производных финансовых инструментов, в частности, от валютно-процентных свопов — на 30,445 миллиарда рублей, от переоценки конвертационного опциона — на 4,533 миллиарда.

"Акция "Полюса" сейчас на 10% ниже майских пиков, что дает хороший потенциал восстановления котировок", — считает Емельянов.

ПРОГНОЗЫ

Аналитик считает, что позитивный заряд, царящий на внешних площадках, может вытолкнуть индекс РТС выше 1260 пунктов. "Большего разгона мы пока не ожидаем. Инвесторы ждут новых сильных драйверов", — добавляет он.

Индекс Мосбиржи продолжает демонстрировать более слабую динамику по сравнению с индексом РТС из-за активного укрепления рубля, указывает в свою очередь Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Пока индекс Мосбиржи остается в рамках недельного диапазона 2712-2797 пунктов, даже не сумев подойти к его верхней границе, добавляет он. Для дальнейшего повышения российского рынка необходим стабильно благоприятный внешний фон, заключает эксперт.