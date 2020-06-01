МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник умеренно поднимаются после выхода данных о росте индексов деловой активности и занятости в промышленности США в мае, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 17.30 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивался на 0,21%, до 25435,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 9528,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 3050,16 пункта.

Несколькими минутами ранее стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 43,1% со значения апреля в 41,5%. Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в мае поднялся до 32,1% с апрельского уровня в 27,5%.

При этом биржевые котировки подрастают достаточно умеренно, поскольку риски вокруг отношений властей США и Китая продолжают оставаться в центре внимания трейдеров. Так, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые ему льготы, а также пригрозил наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга.

Пекин в ответ заявил, что такие угрозы США — это вмешательство во внутренние дела Китая, и они подрывают американо-китайские торговые отношения.

При этом риторика Трампа в отношении Китая и торговые ограничения в связи с Гонконгом могут быть ещё намного серьёзнее, не исключает стратег Raymond James Крис Бейли (Chris Bailey), чьи слова цитирует агентство Рейтер.