МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Золото дешевеет в понедельник вечером после того, как его стоимость достигла максимума за две недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,39%, или на 6,7 доллара — до 1745,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 0,76% — до 18,64 доллара за унцию.

Цена на золото перешла к коррекционному снижению. В ходе торгов стоимость металла достигала 1760,9 доллара за унцию, что является максимумом с 18 мая. На рост стоимости золота оказала неопределенность вокруг отношений США и Китая, а также беспорядки в Штатах.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Это оказывает поддержку стоимости золота как традиционно надежного актива.

Трейдеры также продолжают следить за развитием отношений США и Китая. Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности — это вмешательство во внутренние дела Китая, они подрывают американо-китайские торговые отношения.

"Рост напряженности в отношения США и Китая приводит к покупкам активов-"убежищ", — отметил старший вице-президент MKS SA Афшин Набави (Afshin Nabavi), чье мнение приводит агентство Рейтер.