МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в понедельник вернулся к росту и поднялся на 0,6-2,3% по основным биржевым индексам на фоне возврата спроса на рисковые активы в мире.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,56%, до 2750,24 пункта, индекс РТС — на 2,28%, до 1247,61 пункта.

Падение доллара к вечеру примерно на 70 копеек, до 69,44 рубля, объясняет больший рост долларового индекса РТС.

Западные фондовые индексы закрылись ростом в районе 1,5% на основных площадках.