МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в первый летний день закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки TCS Group Holding, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,77%, до 5,4 доллара, "Новатэка" — на 2,9%, до 148,9 доллара, "Лукойла" — на 3,72%, до 77 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,12%, до 5,67 доллара, "Газпром нефти" — на 2,55%, до 24,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,77%, до 31,57 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,98%, до 13,38 доллара, НЛМК — на 2,24%, до 19,65 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в цене на 3,86%, до 1.02 доллара, Сбербанка — подорожали на 3,54%, до 11,7 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,46%, до 17,28 доллара.

GDR АФК "Система" увеличились в стоимости на 5,56%, до 4,46 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 5,61%, до 12,04 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 3,27%, до 2,21 доллара.