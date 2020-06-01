МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос в понедельник на фоне возврата аппетита к риску на мировых фондовых площадках, следует из данных Московской биржи.

Рост западных биржевых индексов и выход стоимости нефти на уровень 38 долларов за баррель сорта Brent поддержали стоимость российских акций в первый день лета.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,56%, до 2750,24 пункта, индекс РТС — на 2,28%, до 1247,61 пункта. Падение доллара к вечеру примерно на 80 копеек, до 69,34 рубля, объясняет больший рост долларового индекса РТС.

ТРАМП ПОМОГ

Российский фондовый рынок в понедельник торговался в плюсе, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых торговых площадок и повышение аппетита к риску.

Инвесторов успокоили заявления президента США Дональда Трампа, который не стал делать конкретных шагов в отношении Гонконга и материкового Китая. Трамп в пятницу объявил, что решение об отмене статуса Гонконга как полуавтономного города повлияет на такие вопросы, как договоры об экстрадиции, торговля отдельными видами высокотехнологичной продукции и рекомендации для американских туристов. Однако конкретные меры объявлены не были.

На этом фоне, фондовые рынки Европы в понедельник к закрытию выросли в пределах 1,5%. Американский рынок вечером прибавлял на 0,3-0,6%.

Рынок нефти вечером стабилизировался после уверенного роста на предыдущих торгах. Баррель сорта Brent почти не меняется, находясь на уровне около 37,8 доллара. Это добавляет поддержки стоимости российских акций.

В лидерах роста цены в РФ оказались акции "Россетей" (+5%), "Аэрофлота" (+4,9%), "Алросы" (+4,6%), АФК "Система" (+2,9%). Подешевели бумаги "Полюса" (-2,3%), "Газпрома" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), Polymetal (-0,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Аппетиты к риску вернулись на мировые рынки после того, как стало известно о мерах, которые анонсировал Вашингтон в отношении Китая из-за гонконгского вопроса, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". Они оказались менее жесткими, чем ожидали рынки, это означает больше шансов на сохранение прогресса и диалога по торговой сделке, добавил он.

"Завтра умеренный оптимизм на рынках может сохраниться. Охладить аппетиты к риску могут новые проявления в информационном поле политической напряженности между США и Китаем, а также новости о распространении COVID-19, в том числе, о крупных очагах заболевания в Индии и Бразилии, а также рисках прихода второй волны эпидемии в странах, приступивших к смягчению карантинных ограничений. Индекс Мосбиржи завтра будет колебаться в диапазоне 2725-2785 пунктов", — оценил ситуацию Бахтин.

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник удерживались в плюсе: рублевый индикатор оставался в рамках "боковика" 2700-2800 пунктов, а долларовый — поднялся до максимума с 6 марта — 1253 пункта, после чего вернулся к верхней границе недавнего диапазона 1170-1245 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Уверенно расти рынку все еще сложно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов", — оценила положение она.