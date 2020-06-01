МОСКВА, 1 июня /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером первого дня лета ощутимо растет против доллара и евро на фоне усиления аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Возврат нефтяных котировок к росту помогает рублю обновлять максимумы с начала весны.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01 мск падает на 87 копеек, до 69,27 рубля, курс евро — на 81 копейку, до уровня 77,12 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар и евро обновили минимумы с 6 марта, подешевев до 69,25 рубля и 77,05 рубля соответственно.

РУБЛЬ ЛОВИТ ВОЛНУ RISK-ON

Российская валюта в течение сессии понедельника уверенно росла против доллара и евро, отыгрывая рост аппетита к рисковым активам на мировых торговых площадках.

Инвесторов успокоили заявления президента США Дональда Трампа, который не стал делать конкретных шагов в отношении Гонконга и Китая. Трамп в пятницу объявил, что решение об отмене статуса Гонконга как полуавтономного города повлияет на такие вопросы, как договоры об экстрадиции, торговля отдельными видами высокотехнологичной продукции и рекомендации для американских туристов. Однако конкретные меры объявлены не были.

Кроме того, аппетиту к риску на развивающихся рынках способствовали и утренние данные о росте индекса деловой активности в производственном секторе Китая в мае выше психологически важного уровня в 50 пунктов.

На этом фоне фондовые рынки Европы в понедельник к закрытию выросли в пределах 1,5% по основным индексам, американский фондовый рынок вечером также прибавляет.

Цены на нефть во второй половине торгов понедельника снова перешли к росту и прибавляют вечером 0,8%, находясь выше 38 долларов за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю на 1-1,2%, рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,65 тысячи за баррель сорта Brent.

В пользу повышательного движения российской валюты выступают несколько факторов, отмечает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Во-первых, нефтяным ценам удается продолжить восстановление к уровням 37-38 долларов. Во-вторых, рыночный risk-on сохраняется, большинство валют развивающихся рынков укрепляется к доллару. Также поддержка исходит и со стороны повышенного спроса на нацвалюту в условиях подготовки компаний к летнему дивидендному периоду", — указывает он.

ПРОГНОЗЫ

"Ожидаем, что во вторник курс будет колебаться в диапазоне 69-71 рубль за доллар", — оценил Покатович.

На прошедшей пресс-конференции Трампа, посвящённой Китаю, не были затронуты вопросы отмены торгового соглашения между двумя странами, чего так опасались рынки, добавляет Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Впрочем, пока нельзя исключать, что ослабление доллара ниже 70 рублей может оказаться лишь временной коррекцией. Уже в ближайшее время рынки могут снова начать отыгрывать беспокойство в отношении новой волны пандемии и дальнейших разногласий между США и Китаем. Не добавляют уверенности инвесторам и беспорядки в США (которые в том числе могут ускорить распространение инфекции и замедлить выход страны из карантина). Все вместе это может заметно поубавить аппетит инвесторов к риску", — оценил Кравченко.