МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Amazon на уровне "А+" и краткосрочный РДЭ на уровне "F1+" с позитивным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Рейтинг Amazon отражает ее сильные позиции в сфере мировой интернет-коммерции и облачных сервисов, тесную связь с клиентами, значительный масштаб, уверенное генерирование свободного денежного потока (FCF)", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch также полагает, что компания обладает гибкой операционной платформой, которая предоставляет возможности для развития во многих направлениях.

Позитивный прогноз отражает улучшение операционных и финансовых результатов компании, включая более высокие показатели выручки, EBITDA и денежного потока за последние несколько лет. Fitch ожидает, что Amazon сохранит показатели кредитного профиля на текущем уровне, что может привести к положительному рейтинговому действию.

Агентство также полагает, что пандемия коронавируса может стать переломным моментом в развитии долгосрочных перспектив компании. Fitch предполагает, что Amazon может стать "выдающимся игроком" в сфере продаж продуктов питания. "Гибкая бизнес-модель компании, включающая в себя набор активов в области технологий, средств массовой информации и логистики, может позволить Amazon укрепить существующие направления бизнеса, одновременно исследуя новые возможности для роста", — указывает Fitch.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.