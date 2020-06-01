МОСКВА, 1 июня /ПРАЙМ/. Рубль вечером продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, евро тестирует круглый уровень поддержки 77 рублей, впервые с 6 марта следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.32 мск понедельника падает на 95 копеек, до 69,19 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 77,04 рубля. Минутами ранее евро обновил очередной минимум с 6 марта, подешевев до 77 рублей.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет тем временем на 2,2%, до 38,67 доллара за баррель.