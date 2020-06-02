МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко. Намного большее значение для доллара сейчас имеет монетарная политика ФРС США, в рамках которой в экономику страны вбрасывается рекордное количество ликвидности, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.

"Рынки и национальные валюты развитых экономик, как правило, не реагируют на протесты населения, даже если они заходят слишком далеко и сопровождаются погромами и частичным блокированием работы городских предприятий. Ярким примером тому служат длительные протесты "желтых жилетов" во Франции, которые не утихали в течение нескольких месяцев", — напомнил он.

Доллар на Московской бирже начал лето с того, что опустился ниже психологической отметки в 70 рублей впервые с 6 марта. Рубль, напротив, укреплялся к доллару и евро в пределах 1%.

Беспорядки начались в Миннеаполисе и ряде других городов Соединенных Штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Как сообщает газета New York Times, протесты вспыхнули по меньшей мере в 140 городах. Нацгвардия задействована для урегулирования ситуации уже в 21 штате.

По словам Дроздова, на данном этапе основным фактором, оказывающим давление на американский доллар, является монетарная политика ФРС США, в рамках которой на волне борьбы с эпидемией коронавируса раз за разом создается рекордное количество ликвидности, которая, по мнению инвесторов, в отдаленной перспективе может спровоцировать инфляционный всплеск.

"Для российского рубля основными драйверами традиционно служат цены на нефть, движения иностранного капитала и конъюнктура на глобальных финансовых рынках. Сейчас все эти три составляющие выступают на стороне российской валюты, которая, пробив уровень 70 по отношению к доллару, может обосноваться в новом диапазоне 67,50-71,50", — прогнозирует эксперт.