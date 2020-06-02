МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Популярными схемами у злоумышленников для кражи денег у любителей шопинга в интернете являются товары-приманки по низкой цене, якобы технический сбой на сайте объявлений и фейковые службы доставки, говорится в письме крупнейшего российского банка, поступившем корреспонденту РИА Новости.

Так, достаточно часто мошенники выставляют на продажу привлекательный товар, но покупку нельзя оплатить на сайте. "Продавец" утверждает, что причина в техническом сбое, и присылает ссылку на оплату от службы поддержки. Однако на самом деле она ведет на вредоносный ресурс, который заражает гаджеты вирусом или крадет данные банковской карты. Банк напоминает, что никогда не следует переходить по ссылке от незнакомого человека.

Второй распространенной схемой является размещение злоумышленником в качестве приманки на сайте объявлений товаров по очень низкой цене, указали в Сбербанке. При этом для связи они указывают только почту или номер телефона с уточнением, что общаться готовы лишь через мессенджер. После этого продавец предлагает отправить товар и присылает ссылку на поддельный сайт сервиса доставки. Человек оплачивает товар, но ничего не получает: в реальности он перевел деньги на карту мошенника.

В случае, если продавец сам присылает ссылку на сайт для отслеживания заказа, то стоит тщательно проверить действительно ли это официальный сайт службы доставки, советуют в кредитной организации.

Наконец, мошенники часто ловят своих жертв через поддельные службы доставки популярных магазинов. Они либо очень похожи на оригинал, либо отличаются только указанием, что это "подрядная организация", поясняют в Сбербанке. В результате человек заходит в каталог, выбирает товар, оплачивает — и на этом все: ни покупки, ни денег он больше не увидит.

Банк призывает любителей онлайн-шопинга внимательно смотреть на сайты: если что-то вызывает сомнения, лучше ничего не покупать или позвонить по телефону горячей линии компании-производителя товаров или магазина, чтобы задать вопросы об интернет-ресурсе.

В середине мая зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости о новых схемах мошенничества, к которым прибегают злоумышленники в период пандемии коронавируса, среди них – схема с кадровыми агентствами и возвратом НДС, а также имитация популярных инициатив крупных брендов.