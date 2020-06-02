МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом на оптимизме вокруг постепенного возобновления экономической активности в регионе и внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 2921,4 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1846,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,1%, до 23995,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,07%, до 2087,19 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,19%, до 22325,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 5835,1 пункта.

Рост на рынках связан с постепенным возобновлением экономической активности в регионе, которая резко снизилась с середины марта в связи с пандемией коронавируса. Брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи, мнение которого приводит агентство Франс Пресс, сказал, что покупки на японском рынке в течение дня были связаны с тем, что "инвесторы приветствуют открытие экономики". "Но игроки сохраняли осторожность, поскольку в последние несколько дней рынок акций растет довольно быстро", — добавил эксперт.

Трейдеры обратили внимание и на внутренние макроэкономические новости региона. Так, центробанк Австралии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,25%. Также на настроения инвесторов повлияла статистика из Южной Кореи, согласно которой ВВП страны в первом квартале 2020 года вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном сократился на 1,3%. Аналитики ждали роста на 1,3% в годовом исчислении и снижения на 1,4% — в квартальном.