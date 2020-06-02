МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Московская биржа запустила торги паями рублевого биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФа) "Альфа-Капитал Управляемые облигации" под управлением УК "Альфа-Капитал", объявили представители биржи и управляющей компании на совместной пресс-конференции.

Это биржевой фонд на широкий рынок рублевых облигаций. В состав БПИФа включаются преимущественно облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации российских эмитентов первого и второго эшелонов. Уточняется также, что фонд будет следовать индикатору "Альфа-Капитал Облигации", который рассчитывает Московская биржа.

"Фонд активно управляемый, соответственно, в зависимости от нашего взгляда на конъюнктуру рынка будут меняться облигации в составе, увеличиваться или уменьшаться "агрессия", изменяться кредитное качество облигаций в составе фонда. Ликвидность паев, которые будут обращаться на Московской бирже, будет обеспечивать "Атон", — сказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

По его словам, фонд также сможет участвовать в первичных размещениях облигаций. А поскольку основной целевой аудиторией компания видит розничных онлайн-клиентов, минимальная сумма инвестирования установлена в размере 1 рубля, чтобы покрыть максимально широкий круг инвесторов, добавил он.

В настоящее время на фондовом рынке Московской биржи обращаются 39 биржевых фондов: 24 БПИФа под управлением УК "Альфа-Капитал", "ВТБ Капитал Управление активами", УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Райффайзен Капитал", УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Система Капитал" и УК "Тинькофф Капитал" и 15 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds.

С начала года совокупный оборот на Московской бирже по биржевым фондам составил 77 миллиардов рублей, чистый приток средств в них – 16 миллиардов, совокупная стоимость чистых активов фондов на конец мая достигла 60 миллиардов рублей.