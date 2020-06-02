МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля умеренно укрепляется на фоне роста цен на нефть, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.43 мск вторника снижается на 37 копеек, до 68,75 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 76,89 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет при этом на 3%, до 39,5 доллара за баррель.

РУБЛЬ РАСТЕТ НА НЕФТИ

Курс рубля начал торги во вторник ростом и к доллару, и к евро. Курс доллара пробил вниз отметку в 69 рублей, впервые с 6 марта, также ранее в ходе торгов рубль смог максимально укрепиться на 34 копейки к евро – до 76,61 рубля.

К текущему моменту отечественная валюта несколько отступила от локальных максимумов к евро на фоне укрепления европейской валюты на международном валютном рынке форекс. В результате рубль укрепляется к доллару примерно на 0,5% и к евро — на 0,1%.

"Российская валюта получала поддержку с рынка нефти, где котировки марки Brent впервые с 11 марта текущего года преодолели отметку в 39 долларов. Цены на нефть растут на ожиданиях встречи стран ОПЕК+ и продления соглашения по ограничению добычи. В результате рубль продолжил укрепление", — комментирует Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. На 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

Помимо этого, аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов отмечает, что ключевыми факторами роста нефтяных котировок выступают ожидания скорого восстановления спроса на энергоносители в условиях возврата мировой экономики к росту.

"В этих условиях рублевая цена на нефть марки Urals накануне вернулась к уровням, заложенным в российский бюджет. В случае сохранения такой ситуации продажи валюты в рамках действующего бюджетного правила в ближайшие месяцы продолжат сокращаться (в этом месяце мы ожидаем сокращения продаж валюты до 130 миллиардов рублей)", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

На глобальном рынке доллар также немного снижался к основным мировым валютам, отражая наряду с растущими фондовыми индексами сохраняющийся аппетит инвесторов к риску, также указывает Кравченко.

Пока финансовые рынки не демонстрировали беспокойство в отношении беспорядков в США, однако сложившаяся ситуация может в том числе ускорить темпы распространения пандемии в стране, что замедлит полноценный выход из карантина с соответствующими экономическими последствиями, добавляет он.

Политическая напряженность в США, а также эскалация отношений между США и Китаем могут выступить в роли риск-факторов для высокодоходных активов и российской валюты на горизонте июня, также отмечает Жирнов.