МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль отыграл все потери после 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+: курс доллара опускался ниже 68,595 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.19 мск вторника снижался на 61 копейку — до 68,61 рубля и уже опускался до 68,57 рубля, курс евро — на 27 копейки, до 76,68 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,71% — до 39,36 доллара за баррель и уже подскакивал до 39,55 доллара – максимума с 6 марта. Однако, чтобы нефтяным котировкам отыграть все потери, понесенные после развала сделки ОПЕК+, надо преодолеть уровень в 45,18 доллара за баррель.