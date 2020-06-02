МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник на фоне ослабления опасений вокруг перспектив развития экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,57%, до 25608,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 9623,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 30687,88 пункта.

На ранке преобладают рисковые настроения, так как экономические статданные по США, опубликованные накануне, поддержали надежды на восстановление экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 43,1% со значения апреля в 41,5%. Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в мае поднялся до 32,1% с апрельского уровня в 27,5%.

При этом рост котировок сдерживает сохранение напряжения в отношениях США и Китая. В понедельник официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь заявил, что угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности — это вмешательство во внутренние дела Китая, и они подрывают американо-китайские торговые отношения.