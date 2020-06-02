МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций второй летний день подряд уверенно растет по основным индексам вслед за рублем и нефтью, дорожающей перед заседанием ОПЕК+, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.20 мск вторника поднимается на 1%, до 2777,84 пунктов, индекс РТС — на 2,02%, до 1272,84 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 37 копеек, до 68,75 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 76,81 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent при этом растет на 2,3%, до 39,2 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Аэрофлот" ранее во вторник представил данные по МСФ, согласно которым чистый убыток группы за первый квартал вырос на 43% в годовом выражении и составил 22,484 миллиарда рублей. Выручка группы составила 123,89 миллиарда рублей, показав снижение на 10%. Показатель EBITDA достиг 13,054 миллиарда рублей, снизившись на 39%. Рентабельность EBITDA снизилась на 5 процентных пунктов, до 10,5%.

Тем не менее, акции крупнейшего российского авиаперевозчика поднимаются в цене на 2,3%.

Пик снижения перевозок "Аэрофлота" на фоне коронавируса пришелся на конец "низкого" сезона, и остаются шансы на быстрое восстановление летом и осенью, поясняет Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс". Поддержку бумагам также оказывает возобновление расписания и отмена требований Роспотребнадзора о заполнении салонов не более чем на 50%, добавляет он.

Также в лидерах роста — акции "М.Видео" (8,24%), АФК "Система" (4,12%), "Мосэнерго" (3,05%), ОГК-2 (2,67%), а также акции МТС (2,24%), "Русгидро" (2,18%), "Новатэка" (2,18%).

В целом рост нефти и стоимости промышленных металлов оказывает во вторник поддержку бумагам нефтяного (поднимаются в пределах 2,7%) и горно-металлургического сектора (1,7%), а укрепление рубля — бумагам банковской сферы (2%).

Среди аутсайдеров – акции "Полюса" (-2,53%), Polymetal (-1,38%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,11%), "Акрона" (-0,94%).

Бумаги "Полюса" и Polymetal продолжают дешеветь на фоне "бокового" тренда в золоте, отмечает Емельянов.

"Унция основного драгметалла застряла вблизи отметки 1750 долларов, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен. По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Торги идут близко к отметке 1280 пунктов по индексу РТС, не исключено, что сегодня рынок сможет на время выйти за уровень 1300 пунктов, полагает Емельянов. Однако надежно закрепиться, скорее всего, удастся не выше 1290 пунктов, считает он.

Оптимизм на рынке акций РФ поддерживается постепенным выходом из режима самоизоляции, что может запустить процесс восстановления экономики, отмечают аналитики Альфа-банка.

Пока сохраняется стабильно позитивный настрой глобальных инвесторов, наш рынок продолжит планомерно повышаться, добавляет Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Лишь только явные признаки эскалации американо-китайского политического противостояния могут прервать рост мировых рынков, заключает он.