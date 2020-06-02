МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на фоне сохранения напряженности в отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,07%, или на 1,15 доллара — до 1751,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,06% — до 18,622 доллара за унцию.

Суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, в конце мая впервые в истории превысили 100 миллионов тройских унций. Согласно данным агентства Блумберг, за последний день мая активы биржевых фондов, инвестирующих в драгоценный металл, выросли почти на 241 тысячу унций, до 100,15 миллиона унций (почти 3,12 тысячи тонн). За весь май активы фондов выросли почти на 417 тонн. Стремительный рост активов фондов продолжается с начала года, за это время они увеличились на 536 тонн.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет в свете сохранения неопределенности вокруг отношений США и Китая. В понедельник официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь заявил, что угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности — это вмешательство во внутренние дела Китая, и они подрывают американо-китайские торговые отношения.

"Напряжение в отношениях США и Китая поддерживает золото как актив-убежище, но также есть опасения вокруг второй волны коронавируса", — отметил аналитик Bank of China International Сяо Фу, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Поддержку золоту также оказывает нестабильная ситуация в США, где продолжаются протесты после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков в стране.