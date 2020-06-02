МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в последнее время растет на поддержке нефтяных котировок перед заседанием ОПЕК+, спросе на рисковые активы, в частности, ОФЗ и продажах валюты Банком России по бюджетному правилу. При сохранении этих факторов рубль может укрепиться к доллару еще примерно на 2% к текущим уровням, до 67,3-67,5 рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В ходе торгов вторника рубль отыграл все потери после 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+: курс доллара опускался ниже 68,595 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" к 17.24 мск вторника снижался на 46 копеек — до 68,66 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 39 долларов за баррель.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РОСТА

Поддержку рублю оказывало восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться в верхнюю половину диапазона 35-40 долларов, указывает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать ожидания министерской встречи стран ОПЕК+, на которой, судя по активным переговорам между Саудовской Аравией и Россией, будут достигнуты договоренности не увеличивать добычу еще как минимум в течение двух месяцев", — считает Сергей Дроздов из ГК "Финам".

В частности, российская марка Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону, обращает внимание он.

Агентство Argus 1 июня сообщило, что премия Urals к цене Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара — в Южной Европе.

В пользу рубля также выступают и общие настроения рынка, которые в целом остаются в зоне спроса на риск – инвесторы ожидают восстановления деловой и экономической активности в мире в пост-карантинный период, замечает Антон Покатович из "БКС Премьер". Пока что новый виток напряженности в отношениях США и Китая не приводит к значительному сокращению аппетитов к покупке риска, добавляет он.

…И ВНУТРЕННИЕ

Из внутренних факторов можно выделить высокие объемы продажи валюты по бюджетному правилу, а также высокий интерес к ОФЗ, который поддерживается ожиданием снижения ставки Центробанком и способствует спросу на рублевую ликвидность, также обращает внимание Зварич из Промсвязьбанка

"Ожидания по смягчению процентной политики ЦБ продолжают стимулировать спрос инвесторов на рублевые долговые обязательства и, соответственно, отечественную валюту. Тем не менее, прогнозируемые шаги снижения ключевой ставки уже в значительной мере отыграны участниками рынка, поэтому данный фактор сейчас не является ключевым для укрепления рубля", — считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Рублевая валюта получает определенную поддержку и от повышенного спроса на нацвалюту со стороны компаний, которые продолжают подготовку к летнему дивидендному периоду, также указывает Покатович из "БКС Премьер".

ОГРАНИЧЕННЫЙ РОСТ

Для рубля пробой уровня 70 за доллар создает предпосылки для дальнейшего укрепления в сторону отметки 67,5 рубля, после чего парой доллар-рубль может быть сформирован диапазон 67,5-71,5 рубля, считает Дроздов из ГК "Финам".

Зварич также потенциальной целью снижения доллара в паре с рублем называет отметку в 67,5 рубля.

Если встреча ОПЕК+ состоится и ее итог удовлетворит участников рынка, котировки Brent могут закрепиться выше 40 долларов за баррель, а пара доллар-рубль продвинется в сторону минимума от 6 марта – 67,3 рубля, считает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

На взгляд Покатовича из "БКС Премьер", в ближайшее время курс рубля будет формироваться в диапазоне 67,5-70 рублей за доллар. "Мы считаем, что потенциал рублевого укрепления сейчас видится ограниченным, возвращение к уровням 60-65 рублей за доллар выглядит весьма сложным процессом… Летом курс рубля может формироваться в диапазоне 67-74 рублей за доллар и 72-77 рублей за евро", — говорит он.

В перспективе второго полугодия эксперт ожидает, что рубль вернется к умеренному ослаблению к уровням 69-74 рубля за доллар и может завершить год вблизи 71 рубля за доллар и 73-75 рублей за евро.

"Уже с 5 июня сократятся объемы продажи валюты по бюджетному правилу, в результате чего снизится поддержка рубля со стороны данного фактора. В результате рубль может растерять часть роста, продемонстрированного в последний месяц, что позволит американской валюте вернуться выше 70 рублей", — добавляет Зварич.