МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в мае составили 1,458 миллиона тонн, что на 2,9% ниже по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщает биржа.

Также, как уточняет биржа, по сравнению с апрелем текущего года объемы торгов снизились на 9,9%, и такая динамика объясняется меньшим количеством торговых дней в месяце.

В том числе среднесуточная реализация автомобильного бензина в мае упала на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27,709 тысячи тонн, а дизельного топлива — снизилась на 3,8%, до 33,09 тысячи тонн в день.

При этом продажи авиакеросина через эту биржу в мае подскочили на 70,7% по сравнению с маем прошлого года, до 12,337 тысячи тонн в сутки.

Реализация топочного мазута составила 81,64 тысячи тонн в день, что на 30,8% меньше, чем в мае 2019 года, заключает биржа.