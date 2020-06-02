МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом с начала года снизился на Московской бирже на 66,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 2,797 тонны, а с серебром — подскочил почти в 2,4 раза, до 11,887 тонны, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.

В денежном же выражении на Московской бирже в январе-мае было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 10,61 миллиарда рублей против 19,6 миллиарда в аналогичный период годом ранее. При этом только в мае было заключено сделок на сумму 2,61 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом в физическом выражении составил 0,65 тонны, серебром — 0,97 тонны (на 40 миллионов рублей).

Как сообщалось ранее, на Московской бирже в прошлом году было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 39,3 миллиарда рублей против 102 миллиардов в 2018 году, а в 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.