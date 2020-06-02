МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Минфин России по-прежнему не рассматривает облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в качестве значимого источника финансирования дефицита бюджета, при этом активно изучает вопрос увеличения объемов эмиссии рыночных ОФЗ, сообщила пресс-служба министерства.

Минфин России ведет постоянную работу по совершенствованию такого финансового инструмента как ОФЗ-н с целью повышения его удобства и привлекательности для граждан РФ.

"Вместе с тем цели и философия данного финансового продукта остаются неизменными – размещение ОФЗ-н осуществляется в целях повышения финансовой грамотности граждан и развития у них культуры инвестирования средств и не рассматривается нами в качестве значимого источника финансирования дефицита федерального бюджета. Мы планируем и далее придерживаться данного подхода", — сообщили в министерстве.

"В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на борьбу с последствиями эпидемии COVID-19, в настоящее время активно изучается вопрос увеличения объемов эмиссии "классических", рыночных ОФЗ, размещаемых на еженедельных аукционах Минфина России, основными участниками которых являются профессиональные участники финансового рынка из числа банков, инвестиционных фондов, управляющих компаний", — добавили в Минфине.

В отличие от облигаций для населения, ОФЗ являются основным инструментом государственных внутренних заимствований, позволяющим привлекать триллионы рублей ежегодно в целях финансирования потребностей госбюджета РФ, отметили в министерстве.

Общенациональный план восстановления российской экономики после пандемии коронавируса в части развития финансовых инструментов для граждан включает пункт, предполагающий содействие росту долгосрочных сбережений населения и "длинных денег" для экономики за счет расширения продаж "народных" облигаций путем распространения на финансовые платформы механизма индивидуальных инвестиционных счетов, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости документ.