МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,52%, до 5,54 доллара, "Новатэка" — на 4,1%, до 155 долларов, "Лукойла" — на 1,69%, до 78,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,05%, до 5,79 доллара, "Газпром нефти" — на 3,53%, до 24,95 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 2,63%, до 32,4 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,49%, до 13,58 доллара, НЛМК — на 0,71%, до 19,79 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в цене на 2,15%, до 1,04 доллара, Сбербанка — подорожали на 4,91%, до 12,28 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 5,67%, до 18,26 доллара.

GDR АФК "Система" увеличились в стоимости на 3,7%, до 4,63 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 3,41%, до 12,45 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 2,71%, до 2,27 доллара.