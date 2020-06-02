МОСКВА, 2 июн — Dow Jones. Британский фунт вырос до самого высокого уровня против доллара США за месяц ввиду роста оптимизма инвесторов касаемо торговых переговоров между Великобританией и ЕС.

Пара фунт/доллар США выросла на 0,4%, до 1,2552 во вторник, максимального уровня с 30 апреля. За последние пять сессий фунт вырос примерно на 2,8%.

Инвесторы ставят на то, что четвертый раунд переговоров между Великобританией и ЕС на этой неделе может привести к прорыву в плане достижения торгового соглашения до крайнего срока 30 июня, до которого Великобритания может попросить о продлении переговоров. До сих пор обеим сторонам не удалось прийти к согласию по основным условия соглашения, которое будет определять сложные экономические отношения между Соединенным Королевством и его крупнейшим торговым партнером.

Экономики Великобритании и ЕС сильно пострадали от пандемии коронавируса. Кроме того, медленный прогресс в переговорах стал причиной растущего беспокойства инвесторов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что пока он не планирует просить о продлении периода для завершения переговоров.

“На рынке растет оптимизм, связанный с мыслями о том, что Великобритания, возможно, больше склоняется к компромиссу во избежание выхода из ЕС без соглашения, — сказал Франкесо Песол, валютный аналитик ING. – В некоторой степени выход без соглашения учтен в курсе (франка)”, а это означает, что любые признаки возможности достижения соглашения побудят людей закрывать короткие позиции, добавил он.

В последние недели объем коротких позиций по фунту вырос, но остается намного ниже максимумов, достигнутых в августе прошлого года. Трейдеры продавали фунт в течение шести недель подряд до 26 мая.

На этой неделе переговорщики Великобритании и ЕС, вероятно, обсудят правила рыбной ловли в территориальных водах Великобритании, сообщили в понедельник экономисты ING. Обсуждение этого вопроса до сих пор осложнялось политическими интересами обеих сторон. Хотя быстрого прогресса в урегулировании этой спорной темы ждать не следует, представители ЕС ранее сигнализировали о готовности смягчить свою позицию. В ING полагают, что у Великобритании тоже есть основания пойти на компромисс.

"Ожидания в отношении сделки очень низки, и это отражается на цене, — отметил валютный стратег-аналитик Nomura Holdings Джордан Рочестер. – Это означает, что риск принесет более высокую награду, если что-то произойдет".

Укрепление фунта против доллара также отражает появление у инвесторов интереса к более рискованным валютам на фоне роста оптимизма в отношении восстановления мировой экономики. Дополнительную поддержку фунту оказывают и разговоры о том, что в июле правительство Великобритании может расширить меры поддержки экономики.

И все же оптимизм относительно возможности прогресса в переговорах Великобритании и ЕС испытывают далеко не все инвесторы и аналитики. MUFG Bank, например, по-прежнему рекомендует короткие позиции по фунту.

"Хотя заключение сделки по Brexit позднее в этом году не исключено, ближе к концу года участники рынка будут испытывать больше обеспокоенности негативными последствиями разрыва отношений с ЕС без соглашения для экономики Великобритании и фунта", — писал в понедельник аналитик MUFG Ли Хардман.

Для заключения соглашения у сторон есть время до конца года. Они также могут продлить этот срок, если договорятся об этом до конца текущего месяца.

Индекс доллара ICE, измеряющий стоимость американской валюты против корзины других валют, снизился на 0,2%.

Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ