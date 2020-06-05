МОСКВА, 5 июня — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу возобновил рост после перерыва в один день, поднявшись на 1-2,3% по основным биржевым индексам на фоне усиления роста рынка нефти и аппетита к риску на мировых площадках.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,96%, до 2792,74 пункта, индекс РТС — на 2,26%, до 1285,78 пункта. По итогам недели основные российские индексы поднялись на 2,1% и на 5,4% соответственно.

Рынок нефти вечером растет на 5%, до 41,99 доллара за баррель сорта Brent.