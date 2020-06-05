МОСКВА, 5 июня — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос в пятницу после одного дня паузы, отыгрывая усиление внешнего позитива.

Подскочившая в цене нефть и растущие западные фондовые индексы поддержали рост стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,96%, до 2792,74 пункта, индекс РТС — на 2,26%, до 1285,78 пункта. По итогам недели основные российские индексы поднялись на 2,1% и на 5,4% соответственно.

ОПЯТЬ ВВЕРХ

Российский фондовый рынок в пятницу опять поймал волну внешнего оптимизма.

Так, баррель сорта Brent вечером подскакивал в цене на 5,3% до 42,11 доллара. Инвесторы отыгрывают новости о том, что ОПЕК+ рассмотрит 6 июня вопрос о продлении сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на период после июня. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на 2,3-3,7%. Аппетит к риску усилился после выхода данных о том, что безработица в США в мае неожиданно сократилась, вместо того чтобы достичь нового локального максимума. Американские площадки вечером прибавляли на этом фоне 2,1-3,5%.

В лидерах роста цены в РФ оказались акции "Аэрофлота" (+4,5%), "Роснефти" (+3,1%), Сбербанка (+2,8%), "Русала" (+2,7%).

Акции "Норникеля" (+2%) слегка скорректировались после обвала накануне более чем на 8%. На совещании у президента РФ Владимира Путина по экологии глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ЧП в Норильске локализовано, развития не будет.

В свою очередь один из основных совладельцев и глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал президенту, что компания за свой счет вернет экосистему в Норильске в нормальное состояние. Потанин также сообщил, что, скорее всего, восстановление экологии в районе разлива топлива компании обойдется в 10 миллиардов рублей и более.

Подешевели акции Polymetal (-5,7%), "Полюса" (-4,1%), "Алросы" (-2,8%), "Распадской" (-1,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынок акций РФ завершил первую летнюю торговую неделю ростом, отметил Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"По нашему мнению, в начале будущей недели аппетит к риску среди инвесторов продолжит умеренно расти на фоне ожиданий экономического восстановления в мире после пандемии и стимулов регуляторов. В свою очередь новости о распространении пандемии в странах Латинской Америки, Индии, риски второй волны COVID-19 и американско-китайская напряженность могут стать препятствием для динамики роста. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет колебаться в диапазоне 2770-2860 пунктов", — оценил он.

Индекс Мосбиржи второй раз на этой неделе протестировал уровень 2800 пунктов, отметил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Мы полагаем, что превышение этого уровня позволит игрокам рынка продолжить играть внутри диапазона 2810-2880. Новая волна коррекции тоже возможна, но менее вероятна. В текущих условиях ниже 2780 рынок не пойдет", — оценил он.