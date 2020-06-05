ТАШКЕНТ, 5 июн /ПРАЙМ/. Компания PAL, официальный партнер Alibaba.com в России, окажет поддержку субъектам предпринимательства Узбекистана в выходе на интернет-площадки китайской компании, сообщает в пятницу пресс-служба торгово-промышленной палаты (ТПП) республики.

По данным пресс-службы, ранее в пятницу заместитель председателя ТПП Узбекистана Фаризшох Усманов и гендиректор PAL Борис Нейман в формате видеоконференции обсудили сотрудничество в сфере интернет-торговли.

"Стороны рассмотрели вопросы организации размещения товаров из Узбекистана на торговых площадках Alibaba.com и AliExpress", — говорится в сообщении. В частности, речь идет о подключении к платформам китайской компании субъектов малого и частного бизнеса Узбекистана, которые представят в том числе продукцию национально-прикладного искусства.

Нейман в ходе видеоконференции также рассказал о развитии экспорта в регионе и России в целом при помощи электронной торговли, добавили в ТПП.

Ранее Российский экспортный центр (РЭЦ) сообщал, что более 1,5 тысяч российских компаний за время карантинных ограничительных мер, принятых в разных странах, перешли для взаимодействия со своими контрагентами (В2В) на электронные международные торговые площадки. Среди них платформа Alibaba.com, глобальная сеть SAP Ariba, европейская тендерная площадка DTAD, платформа для промышленности Industry Stock.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.